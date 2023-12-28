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TOSEF'in yeni başkanı Zeki Altunsoy oldu

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Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF), Zeki Altunsoy'u yeni dönem başkanı olarak seçti. Altunsoy, oto servislerinin yenilikçi standartlara kavuşması için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Tüm Oto Servisleri Federasyonunun (TOSEF) yeni dönem başkanı Zeki Altunsoy oldu.

TOSEF açıklamasına göre, TOSEF Kurucu Başkanı Ünal Ünaldı, devir teslim töreniyle başkanlık koltuğunu Zeki Altunsoy'a bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunsoy, yeni dönemde oto servislerinin yenilikçi standartlara kavuşması adına çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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