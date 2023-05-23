Torosların balı Katar'a ihraç edildi

Mersin Erdemli'de Toros dağlarında yer alan Eğriçayır yaylasında üretilen dünya birinciliği de kazanan bal Katar'a ihraç edilmeye başlandı

MERSİN - Mersin Erdemli'de Toros dağlarında Eğirçayır yaylasında arıcıların ürettiği ballar yurt dışına ihraç ediliyor ülke ekonomisine döviz girdisi olarak katkı sunuyor.2023 yılının ilk ihracatı da Katar'a yapılırken, Mersinli aracılar kendilerine yıllık 50 milyon TL'lik hedef koydu.

Dünyanın en iyi balı unvanına sahip, Mersin Toroslar Eğriçayır Yaylası'nda üretilen ballar yurt dışına ihraç ediliyor. Kontrollü arıcılık sistemi ile üretim yapan arıcılar, ballara artı değer katıyor. 2023 yılı ilk ihracatını yapan arıcı ise Dünyanın en iyi balı unvanını ülkeye getiren arıcı Celal Çay oldu. Katar'a bugün gönderilen ilk ihracat ürünlerini Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte arıcı Celal Çay uğurladı.

Üreten, üretilene artı değer katan bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, " Ülkemiz adına, Erdemlimiz adına, Türk arıcıları adına hassaten gururlu bir günü yaşıyoruz. Toroslarda ürettiğimiz ballarımız, dünya kalitesinde ürettiğimiz ballarımızı bugün Katar'a yolcu ettik" dedi.

Toroslarda üretilen total antibakteriyel bal ve arı ürünlerinin Türk arıcıları olarak ihraç ettiklerini ve bundan dolayı gurur duyduklarını kaydeden arıcı Celal Çay, "Şu anda bugün Katar'a bir konteyner arı ürünü gönderiyoruz. Toplam değeri 2 milyon TL civarında. Toroslarda üretmiş olduğumuz balların her yıl ihracatı gün geçtikçe artıyor. Önümüzdeki yıl 50 milyon TL'nin üzerinde bir ihracat hedefliyoruz" diye konuştu.