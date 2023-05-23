Toroslarda yetişen bal Katar yolcusu

MERSİN'in Erdemli ilçesi Eğriçayır Yaylası'nda üretilen balın 2023 yılındaki ilk ihracatı Katar'a oldu. Mersinli arıcılar, yıllık ihracat hedeflerinin 50 milyon lira olduğunu kaydetti.

Toroslar'da 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda Türk arıcıların ürettiği ballar yurt dışına ihraç ediliyor. Türk ekonomisine kazandırılan balların, 2023 yılındaki ilk ihracatı Katar'a yapıldı. Mersinli arıcılar, yıllık ihracat hedeflerinin 50 milyon lira olduğunu belirtti. 2023 yılı ilk ihracatını yapan arıcı Celal Çay, "Katar'a ürünleri Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte gönderdik. Üreten, üretilene artı değer katan bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise ülke ve Erdemli adına, gururlu bir gün yaşadıklarını kaydederken, üreticilere emekleri için teşekkür etti.

2019 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan 46'ncı Arıcılık Kongresi'nde 'Dünyanın en iyi balı' ödülü alan Eğriçayır balı, Kontrollü Arıcılık Sistemi (KONAR) ile üretiliyor.