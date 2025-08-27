Toroslar EDAŞ, Kilis ve Hatay'da 306 Milyon Liralık Yatırım Yapıldı

Toroslar EDAŞ, yılın ilk 6 ayında Kilis ve Hatay'da yaklaşık 306 milyon lira yatırımı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ, Kilis'te merkez, Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik artışla 1191 armatür, 131 kilometrelik kablo, 1 adet pano, 1 trafo merkezi, 6 dağıtım merkezinin bakımlarını gerçekleştirdi.

Şirket, ayrıca yeni yatırımlar kapsamında geçen yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 69 artışla 55 kilometrelik kablo hattı tesis ederken, 347 yeni armatür, 63 pano ve 11 trafonun montajını tamamlayarak enerji altyapısını güçlendirdi.

Böylece Toroslar EDAŞ, Kilis'in artan enerji talebini karşılamak için yılın ilk yarısında yaklaşık 16 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi.

Hatay'da da önemli çalışmalara imza atan Toroslar EDAŞ, Antakya, Altınözü, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 23 bin 320 armatür, yüzde 60 artışla 2 bin 133 km'lik kablo, yüzde 89 artışla 251 trafo merkezi ve 149 dağıtım merkezinin bakımlarını gerçekleştirdi.

Ayrıca yeni yatırımlar kapsamında geçen yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 23 artışla 547 kilometrelik kablo hattı tesis ederek enerji altyapısını güçlendirirken, yüzde 24'lük artışla 6 bin 338 yeni armatür, yüzde 37 artışla 158 yeni trafo ve 245 yeni pano montajını başarıyla tamamladı.

Böylece ocak-haziran döneminde Hatay'da yaklaşık 290 milyon liralık yatırım gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, yılın ilk yarısında Kilis ve Hatay'da toplam yaklaşık 306 milyon liralık yatırım yaptı.

Ormanlık alanların korunması için tedbirler artırıldı

Sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, yangınlara karşı ormanlık alanları korumak için tedbirlerini artırdı.

Bölgedeki elektrik dağıtım hatlarında bakım gerçekleştiren şirket, yangın riskini azaltıcı malzeme kullanımına hız verirken, ormanlık bölgelerde bulunan direklerin altına mıcır dökme ve grobeton atma işlemleri uyguladı.

Bölgede meydana gelen yangınlarla mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ kontrollü elektrik kesintileriyle yürütülen çalışmalara destek verirken, aynı zamanda yangında hasar gören enerji altyapısının tespit edilmesi ve hızla yenilenmesi için aralıksız görev yaptı.

Müşteri memnuniyeti yatırımlarla artıyor

Toroslar EDAŞ, web sitesi, mobil uygulamalar, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden hizmet sunuyor. Sosyal medya taleplerine hızlı yanıt vererek Kilis ve Hatay'daki kullanıcıların yanında oluyor.

Dijital kanallardaki performans artışıyla, WhatsApp üzerinden ilk karşılama süresinde geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 55 iyileşme sağlandı. ChatVolt dijital asistan üzerinden 41 bin 728 görüşme botlar aracılığıyla çözümlenirken, kullanıcı memnuniyeti 4,15/5 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.