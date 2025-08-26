Toroslar EDAŞ, Adana ve Osmaniye'de 390 Milyon Lira Yatırım Gerçekleştirdi

Toroslar EDAŞ, yılın ilk 6 ayında Adana ve Osmaniye'de yaklaşık 390 milyon lira yatırımı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ, yılın ilk 6 ayında Adana'da 13 bin 955 trafo ve 38 bin 997 kilometrelik enerji hattında çalışmalarına hız verdi.

Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren şirket, kavurucu sıcakların enerji tüketimini artırdığı yaz aylarında enerji arzını güvence altına almak için mevcut trafo merkezlerini güçlendirirken, eş zamanlı olarak yeni trafo merkezlerini de devreye aldı.

Şehir genelinde aydınlatma çalışmalarına ağırlık veren şirket bu dönemde 6 bin 679 aydınlatma armatürü, 126 trafo ve 315 dağıtım merkezinin bakımı başarıyla gerçekleştirdi. Ayrıca 707 kilometrelik yeni kablo döşeyen şirket, 5 bin 68 yeni aydınlatma armatürü, 453 yeni elektrik panosu ve 216 trafo merkezini faaliyete aldı.

Böylece Toroslar EDAŞ, Adana'nın artan enerji talebini karşılamak için yılın ilk 6 ayında yaklaşık 295 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi.

Osmaniye'de de önemli çalışmalara imza atan Toroslar EDAŞ, Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'lık artışla 4 bin 921 armatür, yüzde 41 artışla 484 kilometrelik kablo, 10 pano, 67 trafo merkezi ve 33 dağıtım merkezinin bakımlarını gerçekleştirdi.

Ayrıca şirket, yeni yatırımlar kapsamında geçen yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 5 artışla 91 kilometrelik kablo hattı, yüzde 18'lik artışla 2 bin 212 yeni armatür, yüzde 33'lük artışla 98 yeni pano, yüzde 30'luk artışla 75 yeni trafo tesis ederek enerji altyapısını güçlendirdi.

Böylece ocak-haziran döneminde Osmaniye'de 95 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, yılın ilk yarısında Adana ve Osmaniye'de toplam yaklaşık 390 milyon liralık yatırım yaptı.

Ormanlık alanların korunması için tedbirler artırıldı

Toroslar EDAŞ, yangın riskini azaltmak için ormanlık alanlardaki elektrik hatlarında bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şirket, yangın riskini düşürücü malzeme kullanımını artırırken, direk altlarına mıcır dökme ve grobeton uygulamaları gerçekleştirdi. Kamu kurumlarıyla koordineli yürütülen çalışmalarda kontrollü elektrik kesintileriyle destek sağlandı ve yangından zarar gören enerji altyapısı hızla yenilendi.

Müşteri memnuniyeti yatırımlarla artıyor

Toroslar EDAŞ, web sitesi, mobil uygulamalar, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden hizmet sunuyor. Sosyal medya taleplerine hızlı yanıt vererek Adana ve Osmaniye'deki kullanıcıların yanında oluyor.

Dijital kanallardaki performans artışıyla, WhatsApp üzerinden ilk karşılama süresinde geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 55 iyileşme sağlandı. ChatVolt dijital asistan üzerinden 41 bin 728 görüşme botlar aracılığıyla çözümlenirken, kullanıcı memnuniyeti 4,15/5 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toroslar EDAŞ, Adana ve Osmaniye'de enerji altyapısını güçlendirme çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.