Toroslar EDAŞ, Adana ve Mersin'de Kesintisiz Elektrik Dağıtımı İçin Yatırımlarını Sürdürdü

Toroslar EDAŞ, Adana ile Mersin'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk yarısında onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü. Şirket, dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla elektrik dağıtımını gerçekleştirdi. Adana ve Mersin'de bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları tamamlandı.

Toroslar EDAŞ, Adana ile Mersin'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk yarısında onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Toroslar EDAŞ, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla gerçekleştirdi.

Toroslar EDAŞ, Adana'da hizmet verdiği 13 bin 122 trafo ve 37 bin 163 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli'de 2 bin 847 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 2 pano ile 43 trafo ve 114 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 7 bin 172 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Öte yandan, Adana'da hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 1741 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden ekipleri, kentte 2 bin 455 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 95 elektrik panosu ve 28 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Mersin'de yatırımlar hız kesmedi

Toroslar EDAŞ, Mersin'de hizmet verdiği 11 bin 841 trafo ve 42 bin 531 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut'ta 7 bin 332 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 71 pano ile 278 trafo ve 303 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 14 bin 442 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Mersin'de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 1616 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 2 bin 522 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 139 elektrik panosu ve 73 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016-2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu.

Toroslar EDAŞ'ın Adana ve Mersin'de bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek. ???????