Tornacı Kemal Göçgeldi, Yoz Hayvan Kemiklerini Ekonomiye Dönüştürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 40 yıldır tornacılık yapan Kemal Göçgeldi, işindeki maharetinin yanı sıra yaptığı süs eşyaları ve özel tasarım aletleri ile ilgi çekiyor. Yıllardır, demir, ahşap ve plastiğe şekil veren Kemal Göçgeldi, şimdi de Ege'nin kendine has büyükbaş hayvan ırkı olan ve sert kemik yapısı ile tanınan 'yoz' hayvanların kemiklerini ekonomiye dönüştürmeye başladı. Bir çok kişinin atık olarak gördüğü kemikler Kemal Usta'nın elinde önce sanata dönüşüp sonra da ekonomik değer oluyor.

Aydın'da yarım asırdır tornacılık yapan Kemal Göçgeldi, eski eşyalara olan merakıyla 40 yılda topladığı yüzlerce ata mirasını sergileyerek, dükkanını adeta bir müzeye çevirdi. Efelerin kullandığı tüfeklerden, bakır bakraçlara kadar birçok ürünü toplayan Göçgeldi, yörük kültürüne sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak istiyor. Göçgeldi bunun yanında Aydın'ın Koçarlı ve Karpuzlu dağlarında kendiliğinden otlayıp yetişen ve ince ama sert kemik yapısı ile bilinen 'yoz ırk' büyükbaş hayvanların kemiklerinden bıçak,kama, satır ve kılıç sapı yapıyor. Aydınlı ustanın hayvan kemiklerinden yaptığı özel tasarım bıçak, kılıç ve çeşitli süs eşyaları oldukça rağbet görüryor.

Eski ve atıl durumda olan her türlü eşyayı mesleği ile birleştirerek yeniden kullanıma kazandıran tornacı Kemal Göçgeldi, "Ben de yörük çocuğuyum. Atalarımız yörük, çobanlıktan geldik. Onun için büyüklerimizin kullandığı eşyaları biriktiriyorum. Çocukluktan kalma da bir merakım var. Atalarımızın kullandığı eşyaları, aletleri boş vakitlerimde topluyorum, bakımlarını yapıyorum. Çünkü çok eski ürünler olduğu için tamir yapıyorum. Geçmişimizi unutmayalım diye sahip çıkıyorum. Bunun yanında dağlarda kendiliğinden otlayan halk arasında 'yoz ırk' olarak bilinen büyükbaş hayvanların kesimlerinin ardından kemiklerini toplayarak bıçak, kılıç ve kasatura sapı yapıyorum. Bu türlerin kemikleri çok sert oluyor. Plastik saplılardan çok daha iyi ve kullanışlılar. Sapı bu şekildeki olan ürünler hem kaymayı önler hem de elde daha iyi tutulmayı sağlar. Uzun yıllar dayandıkları için vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Üretim aşamaları meşakkatli olsa da ürünü ortaya çıktığında bu yorgunluğa değiyor" dedi. - AYDIN