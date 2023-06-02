Torku, deprem bölgesindeki ilkokullara 5 bin koli süt gönderdi

Torku, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulusal Süt Konseyi'nin öncülüğünde deprem bölgesindeki ilkokullara yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında Hatay'a yaklaşık 5 bin koli süt gönderdi.

Torku, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulusal Süt Konseyi'nin öncülüğünde deprem bölgesindeki ilkokullara yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında Hatay'a yaklaşık 5 bin koli süt gönderdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) aldığı kararla 1 Haziran, dünya genelinde Dünya Süt Günü olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyi öncülüğünde, sütün önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla depremden en fazla etkilenen illerdeki çadır kent ve ilkokullara süt dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker ve iştirakleri olarak deprem bölgesine yardım ve desteklerinin sürdüğünü belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonu ile Ulusal Süt Konseyi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe de kayıtsız kalmadıklarını bildirdi.

Bu kapsamda 3 çeşit sütün Panagro tesislerinden hemen paketlenerek Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne gönderildiğini aktaran Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki ilkokul öğrencilerimize dağıtılmak üzere süt talebi gelince tabii ki duyarsız kalmadık. Etkinlik kapsamında Hatay Arsuz, Kumlu, Antakya Reyhanlı, Kırıkhan, Samandağ, Yayladağı, Hassa ve Defne ilçelerindeki çadır kent ve ilkokullara süt dağıtmak görevimizdi. Torku Süt, Miniki Süt Çilekli ve Miniki Süt Muzlu çeşitlerimizden kolilerimizi hemen gönderdik. Süt dağıtımına böylece yaklaşık 5 bin koli ile destek olduk."