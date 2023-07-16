Torku Bayileriyle Toplantı ve Gezi Düzenledi

Konya Şeker'in markası Torku, ürünlerinin iç pazarda satış ve dağıtımını yapan bayileri ile istişare ve genel değerlendirme toplantısı 12-14 Temmuz tarihleri arasında Konya'da düzenledi.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 3 günlük programda üretim tesisleri de gezildi. Toplantı ve gezi programına Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Ersöz, Torku Genel Müdürü Kemal Ateş, Süt Operasyon Direktörü Zeynep Kurtkaya, Atıştırmalık Üretim Direktörü Mehmet Kölhan, Pazarlama Koordinatörü Kemal Keskin, PANEK AŞ direktörleri ve çok sayıda bayi katıldı.

PANEK AŞ Direktörleri toplantılar boyunca birer bir tüm bayilerle özel görüşmeler yaparak talepleri dinledi. Toplantı sonunda Torku'nun 10 yıl ve üzerinde bayiliğini yapan bayilerine plaketleri PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ve yöneticiler tarafından takdim edildi.

Bayiler Perşembe günü, PANAGRO Et ve Süt Ürünleri Fabrikası, Çumra Şeker Fabrikası, Atıştırmalık ve Çikolata Fabrikalarını kapsamlı bir şekilde gezdi. Toplantı, cuma günü Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi konferans salonunda yapılan sunum ve değerlendirmelerin ardından Konya Şeker yerleşkesinde verilen yemek ile sona erdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Birlik Holding iştiraki PANEK AŞ Genel Müdürü Bora Tokgöz, ülke genelindeki bayilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı ve fabrika gezi programının çok verimli geçtiğini ifade etti.

86 ana ve bölge bayinin katıldığı toplantıda, sahadaki operasyonların geri bildirimlerinin alındığını, bire bir özel görüşmelerle tecrübe ve taleplerin masaya yatırıldığını belirten Tokgöz, "Tüm bayilerimizle şeffaf bir şekilde sahayı, iç pazarı ele aldık. Pazarladıkları ürünlerin fabrikalarını, nasıl hijyen ve kaliteli şekilde üretildiğini görmeyen bayilerimiz vardı. Hepsine tesislerimizi gezdirdik. İstek ve taleplerini not alıp, "Birlikte Zirveye" temasıyla sektörde daha da büyüme adına fikir alış verişinde bulunduk. 90 bayimizden 4'ü çeşitli nedenlerle katılamadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Halkımızı kaliteden mahrum bırakamayız"

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu da "Birlikte Zirveye" sloganı ile 3 gün süren bu tür bayi toplantılarının verimine dikkat çekerek, "Sadece Türkiye'de değil, dünyada da güven ve kalitenin adı Torku olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erkoyuncu, "Torku markası algısı bu anlamda zirvededir. Bu büyük markanın iç piyasa da hep zirvede olması gerekir. Üretim ve imalattaki başarımızı pazarlama ve son tüketiciye ulaşmada etkin bir şekilde sürdürmeliyiz. Sürdürülebilir üretim belgeli güven ve kalitemizin değerini, bulunabilirliğimizi artırarak, halkımızın sofralarına ulaştırmalıyız. Bunun için de bayilerle böyle toplantılar çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüketiciler nezdinde güven ve itibarı çok yüksek olan Torku markasının sahada ve raflarda daha çok yer alması için bayilere de önemli görevler düştüğünü ifade eden Erkoyuncu, "Ortak aklı önceleyerek bayilerimizin istek talep ve önerilerini ayrı ayrı dinleyip zirveye birlikte ulaşma irade ve arzumuzu ortaya koyduk. Davetimize icabet ederek katkı veren tüm iş ortağımız bayilerimize ve uzun yıllardır bizimle yürüyen Torku gönüllülerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kaliteli ve güvenilir ürünlerimizin vatandaşlarımıza ulaştırılması hepimizin görevidir. Halkımızı kaliteden mahrum bırakamayız." açıklamasını yaptı.