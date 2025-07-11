Torbalı Ticaret Odası Heyeti Halep'te Yatırım Fırsatlarını Değerlendirdi

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ve beraberindeki iş insanları, Suriye'nin Halep kentine ticari ziyarette bulundu, yatırım fırsatları değerlendirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Olgun ve beraberindeki Türk-Arap İşadamları Derneği Başkanı Sabuhi Attar ile Suriye asıllı iş insanı Hüssam Fansa'nın oluşturduğu heyet, Halep kentinde ticaret ile sanayi odalarının yöneticileriyle buluştu.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilme konuları ele alındı.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen Olgun, Halep kentinde ciddi ekonomik potansiyelin olduğunu belirtti.

Savaşın tahribatın yarattığı şehirde büyük yapılanma sürecinin başladığını ve Türk yatırımcıların bölgeye katkı sunabileceğine işaret eden Olgun, "Halep'te inşaata dayalı yatırımlarda çok büyük açık var. Altyapı, konut, yol yapımı, yapı malzemeleri, mobilya ve dekorasyon gibi birçok alanda Türk firmaları için büyük fırsatlar bulunuyor. Önümüzdeki günlerde Torbalı'daki inşaat sektörü temsilcilerimiz ve imalatçılarımız ile Halep kentine iş gezisi düzenlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halep Sanayi Odası Başkanı Imad Taha ise Türkiye'den gelecek yatırımcıları dört gözle beklediklerini vurguladı.

Türk iş insanlarının tecrübesi ve üretim gücünün, Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasında büyük katkı sağlayacağının altını çizen Taha, "Savaş nedeniyle büyük bir yıkım yaşadık ancak artık geleceğe bakmak istiyoruz. Türkiye'nin sanayi ve üretim kapasitesine duyduğumuz güven tam." değerlendirmesinde bulundu.???????