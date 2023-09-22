Torbalı Belediyesi Kariyer Ofisi İş Arayanlara Destek Olmaya Devam Ediyor

Torbalı Belediyesi, 2019 yılında kurduğu Kariyer Ofisi ile iş arayanlar ile işverenler arasında köprü görevi yapmaya devam ediyor. İş arayanlar, Torbalı Belediyesi'nin web sitesi üzerinden cv oluşturup, mevcut iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. Bugüne kadar yüzlerce firmaya 2 binden fazla personel yönlendirmesi yapıldı.

Torbalı Belediyesi 2019 yılında hayata geçirdiği Kariyer Ofisi ile iş arayanlar ile işverenler arasında köprü olmaya devam ediyor.

Torbalı'daki açık iş pozisyonlarını belediye bünyesinde kurulan masa ile iş arayanlara ulaştıran Torbalı Belediyesi, 4 yıl önce de Torbalı Kariyer Ofisi'ni hayata geçirmişi.

'https://kariyer.torbali.bel.tr' adresli web sitesi aracılığıyla iş arayanlar, burada cv oluşturup, mevcut iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İşverenlerin de aktif olarak kullandığı sistem sayesinde yüzlerce kişi iş sahibi oldu.

İŞ BULMA SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Torbalı'da belediyenin işsizlikle de savaşan bir kurum haline geldiğini, belediye olarak bunu da misyon edindiklerini belirtti. Tekin, "2019 yılından beri sürdürdüğümüz iş arayan ile işveren arasındaki köprü olma görevi belediyemiz tarafından hızla devam etmektedir. Bugüne kadar ilçemizdeki firmaların neredeyse tamamıyla iletişim halinde olduk. Bize başvuru yapan vatandaşlarımızı bu firmaların talep ettiği alanlarında istihdamını sağladık. Bugüne kadar yüzlerce firmaya 2 binden fazla personel yönlendirmesi yaptık. Bunların da neredeyse yarısının istihdamını sağladık. Önceleri öz geçmişleri yüz yüze alıyorduk ama artık Torbalı Kariyer Ofisi web sayfası üzerinden vatandaşlarımız, belediyeye gelmeden öz geçmişlerini bırakabiliyor. Vatandaşlarımızın kriterlerine uygun bir iş talebi olduğunda Kariyer Ofisi işveren ile bu vatandaşımız arasında köprü oluyor ve süreci hızlandırıyor" dedi.