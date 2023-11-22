Torbalı Belediyesi Çiftçilerin Mağdur Olmaması İçin Ova Yollarında Çalışmalarını Sürdürüyor

Torbalı Belediyesi çiftçilerin mağdur olmaması adına ova yollarındaki çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri yüzlerce zeytin üreticisinin kullandığı Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi Karacakoyun Mevkiinde yol temizleme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Son iki yılda ilçe genelinde 327 bin tonluk asfalt döken Torbalı Belediyesi, çiftçilerin mağdur olmaması adına ova yollarındaki çalışmalarına da devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze uzak mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi Karacakoyun ve Kabaağaç mevkilerinde yol temizleme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle zeytin üreticisinin yoğun olduğu bölgede çiftçilerin ova yollarını kullanırken daha rahat etmeleri sağlandı. Yaklaşık 10 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalar, kısa sürede sona erecek. Öte yandan hummalı çalışmanın devam ettiği bölgeyi dün Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin de ziyaret etti. Tekin'e ziyaretinde Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgan, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldırım, İnönü Mahalle Muhtarı Ahmet Evran ve Ayrancılar Mahalle Muhtarı Veysel Yeşilyurt da eşlik etti.

TEKİN: ÜRETİCİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Torbalı Belediyesi olarak üreticinin daima yanında olduklarını belirtti. Tekin, yaptığı açıklamada "İlçenin dört bir yanında yürüttüğümüz yol çalışmalarımız devam ediyor. Son iki yılda ilçe genelinde 327 bin ton asfalt döktük, dökmeye de davam edeceğiz. Çalışmalarımız sadece ilçe merkezinde değil, dağ ve ova yollarında da devam ediyor. Belediye ekiplerimiz şuanda Fevzi Çakmak Mahallesi Karacakoyun ve Kabaağaç mevkilerinde yüzlerce üreticinin kullandığı ova yollarını yeniliyor. Üreticimizin daha rahat bir şekilde hasat yapabilmesi için yollarımızı hem genişletiyoruz hem de düzeltiyoruz. Ayrıca döşediğimiz büz ve koruge boru hatları ile yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkınların da önüne geçeceğiz. Torbalı Belediyesi olarak üretime, emeğe ve üreticimize destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.