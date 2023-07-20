Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat Alımlarına Başlıyor

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 24 Temmuz 2023 tarihinde hububat alımlarına başlayacağını belirtti.

Çalkın, Kars'ın her karış toprağının ekilmesi gerektiğine dikkat çeken Çalkın, üretimin çiftçilerden, desteklerinde devletten olacağını söyledi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Kars'ımızın en büyük geçim kaynaklarından birisi çiftçiliktir. Gıdaya ulaşımın her geçen gün azaldığı Dünya'da çiftçilerimizin üretimi hayati önem taşımaktadır. Kars'ımızın her karış toprağı ekilmeli ve değerlendirilmelidir. Üretmek sizden desteklemek ise devletimizden, Toprak Mahsulleri Ofisi, Kars Şube Müdürlüğümüz ve Akyaka Tesisli Ekibinde 24 Temmuz 2023 tarihinden itibaren hububat alımlarına başlayacaktır. Randevular 21 Temmuz saat 19.00'da açılacaktır. TMO Hububat Alım Randevuları http://randevu.tmo.gov.tr üzerinden yapılmaktadır" dedi.

Çalkın, "TMO hububat alımlarını ÇKS'de kayıtlı ürün ve üretim miktarı üzerinden yapacağından; üreticilerimiz randevu almadan önce Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden ÇKS bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Ürün bedeli ödemeleri ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde banka hesaplarına aktarılacaktır. Yapılacak olan hasadın bol ve bereketli olmasını, çiftçimiz için, Kars'ımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - KARS