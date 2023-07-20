Toprak Mahsulleri Ofisi Beypazarı Ajans Müdürlüğünde Personel Sayısı Artırıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beypazarı Ajans Müdürlüğünde, hububat alım işlemlerinin hızlandırılması için personel sayısının artırıldığı bildirildi. Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, randevu almakta zorlanan ve sıra bekleyen vatandaşların taleplerini TMO yetkililerine aktardıklarını belirtti. Ajansta personel sayısının artırıldığını dile getiren Ateş, alımların daha da hızlanacağını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beypazarı Ajans Müdürlüğünde, hububat alım işlemlerinin hızlandırılması için personel sayısının artırıldığı bildirildi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, randevu almakta zorlanan ve sıra bekleyen vatandaşların taleplerini TMO yetkililerine aktardıklarını belirtti.

Ajansta personel sayısının artırıldığını dile getiren Ateş, şöyle dedi:

"Beypazarı TMO'nun belirli bir kapasitesi var. Bugün ben de buğday getirdim. Günlük 600-700 ton alım yapabiliyor. Çalışan sayısı az olduğundan zaman zaman alımlarda aksamalar oluyordu. Şimdi personel takviyesi yapıldı. Alımlar hayli hızlandı. Alımlar daha da hızlanacak. Biz burada çiftçilerimize de şunu aktaralım; TMO'ya buğday getirirken, damperli araçlarla getirirlerse, süreç çok daha hızlı ilerliyor."