AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 4 alım noktasında 50 bin 400 ton alım yaptığını açıkladı. Geçen yıla göre yüzde 289 artış sağlandığı belirtildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi 4 Alım Noktasında 50 Bin 400 Ton Alım Yaptı

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 4 alım noktasında 50 bin 400 ton alım yaptığı bildirildi.

75 gün açık tutulan Toprak Mahsulleri Ofisinin alımları tamamlandığını belirten AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, "Geçen yıl 3 alım noktasında toplam 17 bin 402 ton alım yapan TMO, bu yıl Çavdahisar ilçesi alım noktasının eklenmesiyle toplam 4 alım noktasında 50 bin 400 ton alım yaptı. Yüzde 289 artış sağlayan TMO'ya, çalışanlarına ve tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA