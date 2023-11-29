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Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında arabulucu seçimi süreci devam ediyor

29 Kasım 2023 15:02 Son Güncelleme: 15:04 Abone Ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilecek arabulucuların seçilmesi için başvurular 8 Aralık gün sonuna kadar devam edecek.