Toplanan inek sütü miktarı haziranda yıllık bazda yüzde 3,3 azaldı

Türkiye genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalarak 851 bin 309 tona geriledi.

Türkiye genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalarak 851 bin 309 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı haziranda aylık bazda yüzde 4,5 düşüş kaydetti. Toplanan inek sütü miktarı, haziranda yıllık bazda yüzde 3,3 gerileyerek 851 bin 309 tona düştü. Toplanan inek sütü miktarı ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 azaldı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 118 bin 458 ton oldu. Ocak-haziran döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 6,1 azalışla 746 bin 582 ton olarak gerçekleşti. İçme sütü üretimi haziranda aylık bazda yüzde 8,7 düştü.

Haziranda ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak 105 bin 699 tona yükselirken, ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 5 artışla 565 bin 553 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 56 bin 832 tona geriledi, ocak-haziran döneminde de yıllık bazda yüzde 6,2 azaldı ve 352 bin 457 ton olarak kayıtlara geçti.

Ayran üretimi, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 artarak 67 bin 656 tona yükselirken, tereyağı üretimi yüzde 2,5 düşüşle 6 bin 895 tona geriledi.

Ocak-haziran döneminde ayran üretimi yıllık bazda yüzde 25,7, tereyağı üretimi yüzde 33,6 arttı.