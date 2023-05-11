Toplanan inek sütü miktarı martta yıllık bazda yüzde 6,2 artarak 911 bin 760 ton oldu

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artışla 911 bin 760 tona çıktı.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artışla 911 bin 760 tona çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri ve bilgi elde edilememesi nedeniyle söz konusu istatistiklerin üretiminde geçici bazı uygulamalara gidildiği ifade edildi.

Bu kapsamda bültene göre, toplanan inek sütü miktarı, martta yıllık bazda yüzde 6,2 yükselerek 911 bin 760 tona ulaştı.

Toplanan inek sütü miktarı ocak-mart döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artarak 2 milyon 579 bin 211 tona çıktı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artışla 138 bin 678 ton oldu. Ocak-mart döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 10,7 artarak 416 bin 708 tona yükseldi.

Martta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 2,9 artarak 98 bin 569 tona, ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2,4 artışla 272 bin 587 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi martta yıllık yüzde 3,4 artarak 66 bin 526 tona, ocak-mart döneminde de yüzde 7,7 artışla 188 bin 895 tona çıktı.

Martta ayran üretimi yüzde 2,9 düşüşle 61 bin 631 tona, tereyağı üretimi yüzde 28,2 gerileyerek 8 bin 83 tona indi.

Ocak-mart döneminde ise ayran üretimi yüzde 1,2 artarak 175 bin 263 tona çıkarken tereyağı üretimi yüzde 25,5 azalarak 22 bin 990 tona geriledi.

Şubatta 793 bin 384 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı martta yüzde 14,9 artarak 911 bin 760 ton oldu.

Aynı dönemde 132 bin 881 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 4,4 artarak 138 bin 678 ton olarak gerçekleşti.