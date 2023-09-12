Toplam ciro yıllık yüzde 77, aylık yüzde 11,2 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 77 arttı. Aylık olarak ise yüzde 11,2 artış kaydedildi.
Toplam ciro yıllık yüzde 77, aylık yüzde 11,2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 77 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,7, inşaat ciro endeksi yüzde 116,7, ticaret ciro endeksi yüzde 84,9, hizmet ciro endeksi yüzde 71,6 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 11,2 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 11,2 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 9,8, inşaat ciro endeksi yüzde11,3, ticaret ciro endeksi yüzde 12,6, hizmet ciro endeksi yüzde 9,7 arttı. - İSTANBUL