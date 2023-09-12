Toplam ciro yıllık yüzde 77, aylık yüzde 11,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 77 arttı. Aylık olarak ise yüzde 11,2 artış kaydedildi.