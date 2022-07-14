Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 132,7 arttı - Haberler

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Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 132,7 arttı

AA - Göksel Yıldırım - Ekonomi
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Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 132,7 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 132,7 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 132,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi mayısta aylık bazda yüzde 4,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 132,7 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 128,7 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 6,3 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksinde, mayısta yıllık bazda yüzde 78,1 artış oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,4 düşüş gerçekleşti.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 132,6 artış gösterdi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda yüzde 3,5 değer kazandı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 167,3 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de aylık bazda yüzde 7,8 artış görüldü.

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi

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