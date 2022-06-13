Toplam ciro yıllık yüzde 128,8 arttı - Haberler

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Toplam ciro yıllık yüzde 128,8 arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Toplam ciro yıllık yüzde 128,8 arttı

Ciro endeksi, 2022 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 128,8 arttı.

Ciro endeksi, 2022 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 128,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 128,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 125,2, inşaat ciro endeksi yüzde 108,9, ticaret ciro endeksi yüzde 128,9, hizmet ciro endeksi yüzde 145,7 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Nisan ayında aylık yüzde 6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,1, inşaat ciro endeksi yüzde 8,2, ticaret ciro endeksi yüzde 7,1, hizmet ciro endeksi yüzde 6,5 arttı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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