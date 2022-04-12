Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı

Ciro endeksi, 2022 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı.

Ciro endeksi, 2022 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,6, inşaat ciro endeksi yüzde 55,2, ticaret ciro endeksi yüzde 94,1, hizmet ciro endeksi yüzde 119,6 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 7,9 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Şubat ayında aylık yüzde 7,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,3, inşaat ciro endeksi yüzde 2,7, ticaret ciro endeksi yüzde 9,4, hizmet ciro endeksi yüzde 6,1 arttı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, ciro, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title