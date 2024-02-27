TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ, Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının adını yaşatıyor

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak 1926'da kurulan Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketinin (TOMTAŞ) adını yaşatan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ'nin İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi, "Nasıl ki 100 sene önce Kayseri'de başlayan bu faaliyet Kayseri'de birçok ilke ve yeniliğe imza attı, bundan sonraki süreçte de havacılık ve savunma sanayiinde TOMTAŞ ve TOMTAŞ bünyesindeki başarı hikayesinde ortaya çıkacak yeni kuruluşlar ve bu tecrübe şehrimizi 21. yüzyıla taşıyacak" dedi.

Yüzde 49'u kamu, yüzde 51'i ise iş adamları ve sanayicilere ait olan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ, 1926 yılında Kayseri'de kurulan ilk uçak fabrikasının ismini devam ettirerek, büyük başarılara imza atmayı hedefliyor. TOMTAŞ Havacılık İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi, TOMTAŞ'ın genç Cumhuriyet'in kuruluşunda Türkiye için en önemli projelerden biri olduğunu söyleyerek, "TOMTAŞ, 1926 yılında Kayseri'de kurulan ilk uçak fabrikası. TOMTAŞ'ın Türkiye için ehemmiyeti var ama Kayseri için çok daha fazla şey demek. TOMTAŞ, Kayseri için elektriğin gelme sebebi, ilk demir yolunun gelme sebebi demek. O dönem itibarıyla alınan stratejik kararla Cumhuriyet'in ilk uçak fabrikası Türkiye'de 1926 yılında kuruluyor. 1950 yılında Marshall yardımları sebebiyle Amerika'nın yeni dünya düzenindeki plan ve projesi çerçevesinde uçak üretimi tamamlanıyor, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi'ne dönüşüyor. Ancak Kayseri için TOMTAŞ anlam içermeye devam ediyor. Bu süreç içerisinde bakım merkeziyle beraber oradaki atölyeler ve devam eden faaliyetler aslında Kayseri'nin mevcuttaki sanayisinin temel taşını oluşturuyor. Şu anda Organize Sanayi Bölgemizde, Orta Sanayi ve Eski Sanayi'deki birçok işletmemiz, oradaki ustalarımız hep TOMTAŞ ve hava ikmalden yetişen ustalarımız. İnşallah 21. yüzyılda da TOMTAŞ, geleceğin Kayseri'sinin, geleceğin Türkiye'sinin önemli temel taşlarından bir tanesi olacak. 21. yüzyılda TOMTAŞ, gelişen Kayseri sanayisinin öncü kuruluşu olacak. Nasıl ki 100 sene önce Kayseri'de başlayan bu faaliyet Kayseri'de birçok ilke ve yeniliğe imza attı, bundan sonraki süreçte de havacılık ve savunma sanayiinde TOMTAŞ ve TOMTAŞ bünyesindeki başarı hikayesinde ortaya çıkacak yeni kuruluşlar ve bu tecrübe şehrimizi 21. yüzyıla taşıyacak" ifadelerini kullandı.

"Yakın dönemde havaalanının hemen yanındaki ana yerleşkemizde altyapı çalışmalarımıza başlıyoruz" diyen Ekşi, "Çok büyük bir yerleşkede, havaalanının hemen yanı başında, havaalanı pistine erişim merkezi olan bir tesiste hava bakım, onarım ve revizyon faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Şu anki A400M'lerin retrofil işlemlerinin yapıldığı gibi A400M'lerde ve C130 gibi birçok uluslararası platformlarda kendi milli ürünlerimizin bakımlarını da gerçekleştireceğiz. TOMTAŞ önümüzdeki 10 yıl içerisinde ortağı olan TUSAŞ'ın bundan önceki birikimlerinden de istifade ederek, TUSAŞ ile beraber geliştireceği özgün Hürküş gibi hafif taarruz ve eğitim uçağı benzeri bir platformu inşallah tasarlayıp, geliştirip ve üretip 10 yıl içerisinde göklere çıkaracak" şeklinde konuştu.

"İddialı olmadığımız ve hayal kuramadığımız müddetçe başarılı olma şansımız yok"

TOMTAŞ'ın şu anki ortaklarının dünyada havacılık sanayiinde ve savunma sanayiinde ilk 100'de olan firmalar olduğunun altını çizen Ali Ekşi, "Biz de aynı ortaklarımız gibi inşallah önümüzdeki 10 yıl içerisinde başlangıçta ilk 100 olmasa dahi ilk 200'e, daha sonrasında da ilk 100'e girmek istiyoruz. Ana hedefimiz ise bu Anka kuşunun yeniden göklere yükselmesiyle beraber şehrimize, bölgemize ve ülkemize hem istihdam hem de sanayi noktasında destek sağlarken, yarının Türkiye'sinde güvenli bir şekilde kendi evlatlarımızın, çocuklarımızın yaşayabilmesi için özellikle havacılıkta gerçekleşen gelişime bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz. Kayseri milliyetçi ve muhafazakar bir şehir. Yerli ve milli hamle olmasa, devlet ve millet bütünleşmesi gerçekleşmese biz bunlara cesaret edemeyiz. Çünkü havacılık yeni bir sektör, yeni bir alan. Ankara'nın 300 kilometre uzağında havacılığın fazla bulunmadığı bir şehirde bunları gerçekleştirebilmek kolay olaylar değil. Şu anda kuruluş faaliyetlerimiz devam ediyor" diye konuştu. - KAYSERİ