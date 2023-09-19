Tomarza Toprak Mahsulleri Ofisi İlçe Çiftçisinin Ürettiği Hububatı Satın Aldı

Tomarza Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), açıldığı günden bu güne kadar ilçe çiftçisinin ürettiği ve şartları uyan yaklaşık 70 bin ton hububatı satın aldı. Buğdayın kalitesine göre 30-40 gün vade ile kilogramı 7,50 ile 8,20 TL arasında alım yapıldığı öğrenildi. 22 Eylül Cuma gününe kadar alımların devam edeceği bildirildi.

Tomarza Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), açıldığı günden bu güne kadar ilçe çiftçisinin ürettiği ve şartları uyan yaklaşık 70 bin ton hububatı satın aldı.

Tomarza TMO; 24 Temmuz'da ilçede hasat zamanının başlaması ile birlikte randevu usulü ile ilçe çiftçisinin ürettiği buğday başta olmak üzere arpa ve çavdarını satın aldı. Buğdayın kalitesine göre 30-40 gün vade ile kilogramı 7,50 ile 8,20 TL arasında alım yapıldığı öğrenildi.

22 Eylül Cuma gününe kadar alımların devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ