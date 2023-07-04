Tokyo'da Japonya'nın en yüksek gökdeleni tamamlandı

Japonya merkezli yerel kentsel peyzaj firması Mori İnşaat Limited Şirketi, Tokyo'nun merkezinde bulunan ve Japonya'nın en yüksek gökdeleni olan 330 metre yüksekliğindeki gökdelen inşaatının tamamlandığını duyurdu.

TOKYO, 4 (Xinhua) -- Japonya merkezli yerel kentsel peyzaj firması Mori İnşaat Limited Şirketi, Tokyo'nun merkezinde bulunan ve Japonya'nın en yüksek gökdeleni olan 330 metre yüksekliğindeki gökdelen inşaatının tamamlandığını duyurdu.

Şirketin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Azabudai Hills Mori JP Kulesi olarak adlandırılan ve ünlü Tokyo Kulesi yakınlarında yer alan yeni bina, Osaka'da bulunan ve bir öncekin rekoru sahibi olan binadan 30 metre daha yüksek.

Bina, Tokyo'nun yüksek ofis binaları ve lüks apartmanlarıyla ünlü Minato semtindeki Azabudai Hills yeniden geliştirme projesinin önemli bir unsuru olma özelliğini taşıyor.

Şirket, projenin bu sonbaharda tamamen halka açılmasının beklendiğini duyurdu.

Yeni inşa edilen kulede zemin üstünde 64, zemin altında ise 5 kat bulunuyor. Şirketin verdiği bilgilere göre üst katlar, ünlü bir lüks otel işletmecisi tarafından sunulan spa gibi özel imkanların bulunduğu üst kalite konutlara ayrılmış durumda.

Mori İnşaat, konutlara ek olarak binada Tokyo'daki British School, Keio Üniversitesi tarafından işletilen bir sağlık kurumu ve çeşitli şirket ofisleri, perakende mağazaları ve restoranlar da bulunacağını açıkladı.

Azabudai Hills binası tamamlanmadan önce Japonya'daki en yüksek yapı, Osaka'da bulunan 300 metre yüksekliğindeki Abeno Harukas idi.

Ancak yerel medyada çıkan haberlere göre Azabudai Hills binasının Japonya'nın en yüksek binası olarak saltanatı fazla sürmeyecek. Başka bir müteahhitlik firması olan Mitsubishi Gayrimenkul Limited Şirketi şu anda Tokyo İstasyonu yakınlarında 2027 mali yılına kadar 390 metre yüksekliğine ulaşması beklenen bir gökdelen inşa ediyor.