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"Tokmak kafa" ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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'Tokmak kafa' ilgi gördü

Sinop'ta balıkçılar tarafından yakalanan dev kefal balığı ilgi gördü.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta balıkçılar tarafından yakalanan dev kefal balığı ilgi gördü. 3 kilo ağırlığındaki kefal balığı büyüklüğüyle şaşırttı.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, "Bu kefal balığının büyüğü buna 'tokmak kafa' derler. Çok lezzetli bir balıktır. İki balık toplam 6 kg ağırlığında. Balıkların kilosunu 100 liradan satışa sunduk" dedi.

Balığı gören vatandaşlar ise, "İlk kez bu kadar büyük kefal balığı görüyoruz. Oldukça şaşırtıcı" ifadelerini kullandı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gündoğdu, Sinop, Ekonomi, Haberler

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