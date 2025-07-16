TOKİ ve Emlak Konut'tan Yeni Gayrimenkul Projesi: Gayrimenkul Sertifikası İhracı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO, İstanbul Başakşehir'de TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesi için Gayrimenkul Sertifikası ihracına hazırlanıyor. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuru yapıldı. Emlak Konut tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, projeye ilişkin tüm detayların SPK tarafından onaylanacak İzahname Seti ile çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile iş birliği protokolü imzalanmasını takiben TOKİ mülkiyetinde bulunan İstanbul Başakşehir'deki taşınmazlar üzerinde geliştirilecek projeye ilişkin Gayrimenkul Sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuruda bulunuldu. Emlak Konut'tan yapılan açıklamada, gayrimenkul sektörünün dinamikleri ve tasarruf sahiplerinin beklentileri doğrultusunda atılan bu adımın sermaye piyasaları ile gayrimenkulü buluşturan önemli bir enstrüman olduğu belirtildi.

Emlak Konut tarafından halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile yatırımcılar küçük birikimlerle büyük projelere ortak olabilecek. Gayrimenkul Sertifikası modeli, Emlak Konut ve TOKİ'nin sağladığı güvence ile birlikte yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir yatırım imkanı sunacak. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amacımız, tasarruf sahiplerine ve yatırımcılarımıza ister konut edinebilecekleri, isterse proje kapsamındaki gayrimenkullerin değer artışından şeffafça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunmaktır. İzahname Seti'nin SPK onayını müteakip sürece dair gerekli açıklamalar çok yakında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

TOKİ ve Emlak Konut finans sektörüyle güç birliği yapıyor

TOKİ ve Emlak Konut, finans sektörüyle kurduğu iş birliğiyle gayrimenkul yatırımında yeni bir dönem başlatıyor. Bankalar ve finans kuruluşlarıyla geliştirilen bu ortak yapıyla yatırımcılar ellerindeki tasarruf oranında Başakşehir'de hayata geçirilecek projeye katılabilecek ve güvenli bir şekilde yatırım yapabilecek. Bu iş birliği, gayrimenkul sektörü ile finans dünyası arasında güçlü bir köprü kurulması hedefleniyor. Gayrimenkul sertifikası projesi, gayrimenkul yatırımını sadece belli bir kesime değil, toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem küçük yatırımcılar ev sahibi olabilecek hem de tasarrufları değer kazanacak. - İSTANBUL