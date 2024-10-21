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TOKİ'den Peşin Ödeme İndirim Kampanyasına Yoğun İlgi

TOKİ'den Peşin Ödeme İndirim Kampanyasına Yoğun İlgi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı'nın başlattığı peşin ödemede yüzde 25 indirim kampanyasından 22 bin 187 konut ve iş yeri alıcısının yararlandığını duyurdu. Kampanya, 23 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı borçlarına ilişkin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyasından 22 bin 187 konut ve iş yeri alıcısının yararlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama göre, TOKİ Başkanlığı borçlarına ilişkin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyası, 23 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Kampanya, satışları 30 Haziran 2023 tarihine kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti en geç 30 Haziran 2023'ten önce başlamış konut ve iş yerleri için uygulandı. Kampanyaya katılan 20 bin 871 kişi, borç bakiyesinin tamamını ödeyerek tapularını teslim aldı. Ayrıca 1316 kişi kısmi ödeme yaparak indirimden faydalandı. Kampanyadan yararlananların yüzde 96,08'inin borçlarını kişisel tasarruflarıyla kapattığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

İklim Değişikliği Ekonomi Finans Emlak Eylül

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