TOKİ Başkanlığından 1 Milyon 270 Bin Konut Üretildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan konut sayısını açıkladı. Bakan Özhaseki, 1 milyon 270 bin konut ve 37 bin 760 sosyal donatının üretildiğini belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "TOKİ Başkanlığımız eliyle, 1 milyon 270 bin konut, 37 bin 760 sosyal donatı ürettik. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturduk" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Twitter'daki hesabından TOKİ eliyle yapılan konutlarla ilgili video yayınladı. Bakan Özhaseki, paylaşımında, "Güçlü şehirler ve güvenli yarınlar için ev sahibi olmayan hiçbir vatandaşımız kalmasın, dedik. Vatandaşlarımızın düşük peşinat ve uzun vadeyle ev sahibi olabilmeleri için TOKİ Başkanlığımız eliyle, 1 milyon 270 bin konut, 37 bin 760 sosyal donatı ürettik. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturduk" ifadelerini kullandı.