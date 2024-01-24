Tokat Yeşilyurt'ta arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri başlıyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesindeki Çırdak Mahallesi ile Karacaören Köyü'nde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

Öte yandan, bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü kurulacak.