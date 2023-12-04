Tokat'ta Valilik Binası Yenileniyor

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanında bulunan Valilik binası 2024 yatırımları çerçevesinde yenilenmeye hazırlanıyor. 45 gün içerisinde çalışmalara başlanması planlanan bina eski valilik binasının olduğu alana inşaa edilecek. Yeni binanın Tokat'a yakışır bir bina olacağını belirten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Tokat'a yakışır bir hükümet konağını kazandırmak için yola çıktık. Tarihi ve kültürü yansıtan bir bina olmasına özen göstereceğiz. Valiliğimizi de yeni bina yapılana kadar başka bir alana taşıyacağız, yeni bin eski binanın bulunduğu alana yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Valiliğimizi yeni bina yapılana kadar başka bir alana taşıyacağız"

Yeni hükümet konağının şehre yakışır bir bina olacağını belirten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Binanın yeniden yapım süreci biraz zaman aldı. Tarihi bir özelliği olmamasına rağmen tescillenmiş bir binaydı, geçen yıl bu tescili kaldırdık. Cumhuriyet dönemi anıtsal özelliği olmayan bir binadır. Bu çerçevede de 2024 yatırım programına girdi. Tokat'a yakışır bir hükümet konağını kazandırmak için yola çıktık. Tarihi ve kültürü yansıtan bir bina olmasına özen göstereceğiz. Valiliğimizi de yeni bina yapılana kadar başka bir alana taşıyacağız, yeni bina eski binanın bulunduğu alana yapılacak. En kısa zamanda da Tokat'a yakışan bir binayı inşaa etmeyi umut ediyoruz" şeklinde konuştu. - TOKAT