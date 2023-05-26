Tokat'ta seralarda salatalık hasadı başladı

TOKAT Tokat'ta seralarda hasadına başlanan salatalık sebze halinde 8 liradan pazarda ise 15 liradan satışa sunuluyor.

Tokat'ta sera üreticileri salatalık hasadına başladı. Üç ayda bir hasadı yapılan ve dördüncü hasadını yapan sera üreticileri, Temmuz ayına kadar salatalık üretimine devam edecek. Antalya çevresinde sera üreticilerinin hasatlarını bitirme noktasına gelmeleri, Tokatlı ve Amasyalı sera üreticilerinin ürünlerine talepleri artırıyor. Seralardan sebze hallerine toptan olarak satılan salatalığın kilosu 8-12 lira arasından alıcı bulurken pazarda tezgahlara ulaşan salatalığın kilosu 15 lira civarında satışa sunuluyor.

"20-25 ton civarında bir üretim beklentimiz var"

25 ton civarında hasat yapacaklarını belirten sera sahibi Medet Doğan, "Burada bir dönüm seramız, 1 dönüm daha ayrı bir seramız var, toplam 2 dönümde salatalık üretimi yapmaktayım. İçinde bulunduğumuz seradaki salatalıkların dikimi, 28 Şubat'ta yapıldı, şuan dördüncü hasadını yapmaktayız. Buradan 20-25 ton civarında bir beklentimiz var. Sera üretimindeki rekolte şu şekilde oluyor; mesela ben bu salatalığı istediğimde aralık ayına kadar devam edebilirim. Aralık ayına kadar devam ettiğimde buradan 35-40 ton bandında bir üretim alabilirim. Yazın üretim çok olur ancak fiyatlar düşük olur. Burada 2 üretim yapmayı planlıyorum. Salatalık da hasat bittiğinde burada domates üretimi yapacağız. Buranın hasadını temmuz ayı gibi bitirmiş olacağım. Fiyatlar değişkenlik gösteriyor, Antalya tarafında hasadın sonuna gelinmektedir. Bu durum Tokat ve Amasya için çok büyük bir avantaj, seracılık bu şehirlerde geliştiği zaman Mayıs ayının ortası ve Temmuz ayının ortasına kadar büyük bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğu Tokat ve Amasya'nın doldurması gerekiyor. Bu boşluğu doldurduğumuzda serada çok etkilenmiyoruz. Temmuz ayında açık arazide çıkan sebzelerle birlikte fiyatlarda ciddi düşüşler olabiliyor, bu durum seraları olumsuz etkileyebiliyor. Şuanda buradaki ürünlerimi Niksar pazarında tüketmekteyim, burada ki üretilen ürün toptan hal olarak bakıldığında 8 lira ile 12 lira arasında değişiyor. Pazarda ise 15 lira civarında seyir ediyor. Seracılığı ben herkese öneriyorum, bireysel pazarlama az bir durum ancak yapan kişi artarsa toplu pazarlama aktif bir hale geçecektir. Keşke Tokat'ta da Amasya gibi sera sayımız çok olsa avantajlı konuma geçebiliriz" dedi.