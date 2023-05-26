Tokat'ta Seralarda Salatalık Hasadı Başladı

Tokat'ta seralarda salatalık hasadına başlandı.

Tokat'ta sera üreticileri salatalık hasadına başladı. Üç ayda bir hasadı yapılan ve dördüncü hasadını yapan sera üreticileri, temmuz ayına kadar salatalık üretimine devam edecek. Antalya çevresinde sera üreticilerinin hasatlarını bitirme noktasına gelmeleri, Tokatlı ve Amasyalı sera üreticilerinin ürünlerine talepleri artırıyor.

"20-25 ton civarında bir üretim beklentimiz var"

Yaklaşık 25 ton ürün hasadı yapacaklarını belirten Medet Doğan, "Burada bir dönüm seramız, 1 dönüm daha ayrı bir seramız var. Toplam 2 dönümde salatalık üretimi yapmaktayım. İçinde bulunduğumuz seradaki salatalıkların dikimi 28 Şubat'ta yapıldı, şu an dördüncü hasadını yapmaktayız. Buradan 20-25 ton civarında bir beklentimiz var. Sera üretimindeki rekolte şu şekilde oluyor; mesela ben bu salatalığı istediğimde aralık ayına kadar devam edebilirim. Aralık ayına kadar devam ettiğimde buradan 35-40 ton bandında bir üretim alabilirim. Burada iki üretim yapmayı planlıyorum. Salatalıkta hasat bittiğinde burada domates üretimi yapacağız. Buranın hasadını temmuz ayı gibi bitirmiş olacağım. Antalya tarafında hasadın sonuna gelinmektedir. Bu durum Tokat ve Amasya için çok büyük bir avantaj. Seracılık bu şehirlerde geliştiği zaman mayıs ayının ortası ve temmuz ayının ortasına kadar büyük bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğu Tokat ve Amasya'nın doldurması gerekiyor. Bu boşluğu doldurduğumuzda serada çok etkilenmiyoruz. Şu anda buradaki ürünlerimi Niksar pazarında tüketmekteyim. Seracılığı ben herkese öneriyorum. Bireysel pazarlama az bir durum ancak yapan kişi artarsa toplu pazarlama aktif bir hale geçecektir. Keşke Tokat'ta da Amasya gibi sera sayımız çok olsa, avantajlı konuma geçebiliriz" dedi. - TOKAT