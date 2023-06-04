Tokat'ta Kiraz Hasadı Başladı: Rusya, Almanya, Irak ve İsviçre'ye Gönderiliyor

Tokat'ta Akyamaç ve Kemalpaşa köylerinde üretilen '0900' adı verilen kirazlar, normallerine göre iki kat daha iri. Kirazlar Rusya, Almanya, Irak ve İsviçre'ye gönderiliyor. Yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı hasat döneminde, yılda 8-10 bin ton arasında üretim yapılıyor. Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, bu yıl verimli bir hasat dönemi beklediklerini söyledi.

TOKAT'ta kiraz hasadına başlandı. Merkeze bağlı Akyamaç ve Kemalpaşa köylerinde üretilen '0900' adı verilen ve normallerine göre iki kat daha iri olan kirazlar, Rusya başta olmak üzere, Almanya, Irak ve İsviçre'ye gönderiliyor.Tokat'ta, merkeze bağlı Akyamaç ve Kemalpaşa köylerinde yaşayan 400' e yakın çiftiçi, kiraz ve şeftali meyvesi üretimi ile yurt genelinde önemli bir pazar oluşturuyor. Akyamaç ve Kemalpaşa köylerinde, halkın yüzde 90'ı geçimini meyve üretiminden sağlarken, hasat döneminde yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Yılda 8 ile 10 bin ton arasında üretilen kiraz özellikle Rusya, Almanya, Irak ve İsviçre'ye gönderiliyor.

'KALİTE DAHA GÜZEL'

Kiraz üreticisi ve meyve komisyoncusu Cuma Giden, İlimizde kiraz hasadımız başladı. Anlaşmış olduğumuz firmalar aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı kirazlarımızı göndermeye başladık. Kalite ve boylarına göre ayarlıyoruz. Rusya, Almanya, Irak ve İsviçre'ye göndermeye başlıyoruz. Geçen yılla göre üretim biraz daha iyi. Kiraz kalitemiz daha güzel. 2022 yılında 8-10 bin ton arasında bir üretim oldu. Bu yıl ise 10 bin tonun üzerinde bekliyoruz. Tokat'ımızın kirazının kalitesi ve dayanaklığı olduğu için Türkiye genelinde her yere gönderiyoruz dedi. Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin ise, geçen yıla göre rekoltede yüzde 15'lik bir artışın beklendiğini havaların ise güzel olmasından dolayı kiraz da kalitemiz güzel. Bu yılda verimli bir hasat dönemi bekliyoruz diye konuştu. (DHA)