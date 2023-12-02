Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen 'Sera Akademi' projesi ile kursiyerler eğitim alıp üretime katkı sağlıyor. Niksar Sera Akademi'de eğitimler sürüyor ve kursiyerler toprağın içinde uygulamalı olarak eğitim alıyorlar.

Tokat'ın Niksar İlçesinde Belediye tarafından hayata geçirilen "Sera Akademi" projesi ile kursiyerler eğitim alıp üretime katkı sağlıyor.

Niksar Küçük Sanayi Bölgesi'nde kurulan ve açıldığı ilk günden bugüne eğitimlere ve üretimlere hız kesmeden devam eden Niksar Sera Akademi'de eğitimler sürüyor. Niksar Sera Akademi'nin kursiyerleri eğitimlerine sınıfta ve uygulamalı olarak serada yetiştirilen mahsullerin arasında devam ediyor.

Hem sınıfta teorik dersler ile hem de toprağın içinde uygulamalı olarak eğitim alan kursiyerler, Sera akademide mahsullerin arasına karışarak toprağı ve yetiştirilen ürünleri kontrol etti. Kursiyerler yetiştirilen ürünleri incelerken eğitmenler de aynı zamanda ürünler ve üretim hakkın bilgilerini kursiyerlere aktardı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ilçede üretimi bilinçlendirmek adına yapılan bu tür çalışmaların devam edeceğini belirterek "Niksar Küçük Sanayi Bölgesinde kurulumunu tamamladığımız Sera Akademi projemiz kapsamında kursiyerlerimiz saha ve sınıf eğitimlerini sürdürüyorlar. Niksar'da üretimi bilinçlendirmek ve arttırmak için eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi. - TOKAT