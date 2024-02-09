Tokat'ın Narince dolmaları İstanbul'da ünlü restoranlarda satışa sunuldu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen "Kadının Gücü Tokat'ın Gücü Projesi" ile Tokat'ta kurulan 14 kadın kooperatifinden biri olan Yeşilırmak Kadın Kooperatifi, coğrafi işaret tescilli Narince yaprağı ile hazırladığı dolmaları, İstanbul'daki ünlü restoranlara satmaya başladı.

Maharetli kadınların elinden çıkan, Tokat'a özgü dolmalar soğuk zincir ile dondurulmuş olarak İstanbul'a gönderiliyor. İlk siparişini 125 kg olarak gönderen Kadın Kooperatifi, yeni siparişler için hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda uyguladığı projelerle Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde oluşan Orta Karadeniz Bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyen OKA, tanıtım ve iş birliği faaliyetleri ile yerel üreticilerin yeni pazarlara açılmasını da sağlıyor. Bu kapsamda OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi'nin kadın kooperatiflerini ulusal markalarla buluşturmaya yönelik 2023 yılında yürüttüğü başarılı faaliyetler, Yeşilırmak Kadın Kooperatifini İstanbul pazarına taşıdı.

Kadın'ın Gücü, Tokat'ın Gücü Projesi

SOGEP desteğiyle, Tokat İl Özel İdaresinin yürütücülüğünde hayata geçen Kadın'ın Gücü, Tokat'ın Gücü Projesi ile Tokat'ta kadın istihdamının arttırılması için kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesi, kooperatiflerde istihdam edilebilmeleri için kadınların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve üretimde nitelikli ve üretken kadınların desteklenmesi hedeflendi. Bu hedefle kooperatifler ve üretim tesislerinin kurulması, marka geliştirme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri uygulandı. Tokat merkez ve ilçelerde 14 kadın kooperatifi kuruldu. 100 kadın üyenin katılımıyla kurulan kooperatifler, Tokat Kadın Kooperatifleri markası altında bir araya getirildi.

Kooperatifler yufka, çorbalık erişte, ev eriştesi gibi unlu gıda ürünlerinin yanı sıra; coğrafi işaretli Tokat Narince Yaprağı salamurası ve dolması, köme, pekmez, tatlı tarhana, kuşburnu ve kızılcık marmelatı, madımak konservesi, çorbalık toz ve konserve tarhana gibi Tokat yöresel gıda ürünlerinin imalatını yapıyor, ayrıca yaz döneminde yetiştirilen meyvelerden reçel, sebzelerden ise salça ve konserve ürünleri üretiyor. - TOKAT