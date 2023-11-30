Tokat'ın Erbaa İlçesindeki Çiçek Seraları Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Tokat'tın Erbaa ilçesinde bulunan çiçek seraları oluşan renk cümbüşü ve seralardan yayılan mis kokular dikkat çekiyor. Serada üretilen çiçekler ilçeye ayda 15 milyon lira kazanç sağlıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2021 yılında Tokat Valiliğinin de desteğiyle 800 dönüm alanda kurulan çiçek seraları ekonomiye katkı sağladığı gibi rengarenk görüntüleriyle de dikkat çekiyor. Sarı, Turuncu, Beyza ve pembe renkleriyle renk cümbüşüne sahne olan seralar, yaz sezonunda 3 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Gerbela, lisyantos, cipso gibi 25 çeşit çiçeğin üretildiği seralar, ilçe ekonomisine aylık 15 milyon lira katkı sağlıyor. 800 dönümde bir yılda üretilen çiçeklerin yüzde 30' u yurt dışına ihraç edilirken, ilçede yetiştirilen çiçeklere İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden yoğun talep geliyor.

"Erbaa ilçesine 15 milyon lira katkısı bulunuyor"

Yurt dışına bir yılda üretilen çiçeklerin yüzde 30'un ihracat edildiğini belirten Erbaa çiçek üreticileri Birliği Başkanı Ömer Demir, "2021 Yılında Tokat Valiliğinin desteğiyle Erbaa da çiçek üretimi profesyonelleşerek büyüdü, şuanda 800 dönüm kadar bir alanda çiçek seraları bulunuyor. 25 çeşit çiçek üretimi yapılıyor, bu çeşitlerin en başında Gerbela çiçeği geliyor, yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Diğer yandan lisyantos, cipso gibi birçok ürününde üretimi yapılıyor. Bu sektörün Erbaa ilçesine istihdam konusunda yüksek bir katkısı oluştu, yaz sezonunda yaklaşık 3 bin kişilik bir istihdam sağlıyor. Aylık olarak da üreticilerin Erbaa ilçesine 15 milyon lira katkısı bulunuyor. Şuan toplamda 250 adet üreticimiz bulunuyor. İstanbul Ankara gibi illerde iş yapan insanlarımız var, onların da burada devam eden seraları var ve orada ki işleri bittiklerinde buraya gelip devam edecekler. Burada üretilen çiçeklerin yüzde 30'u yurt dışına ihraç ediliyor. Erbaa da böyle bir üretimin olduğunu kimse bilmiyordu, burada üretimin olduğu zamanla duyuldu. Gelen insanlar da buraya destek veriyor" şeklinde konuştu. - TOKAT