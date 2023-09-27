Tokat'ın Almus ilçesinde mısır silajı hasadı başladı

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde mısır silajı hasadına başlandı. Beldede, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı çiftçiler 880 dekar alanda hasat yapıyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde 2 bin 200 dekar alanda silajlık mısır ekimi yapıldı. Bu yıl ilçede 15 bin 400 ton silajlık mısır üretimi bekleniyor.