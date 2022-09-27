Tokat haber... Tokat fuar alanına kavuşacak

Tokat haber: Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, "Tokat Belediyesi ile birlikte şehrimize yakışır kaliteli ve güzel bir fuar alanını kazandıracağız" dedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, " Tokat Belediyesi ile birlikte şehrimize yakışır kaliteli ve güzel bir fuar alanını kazandıracağız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenen fuar, Türkiye'nin farklı yerlerinden firma ve ziyaretçiyi Tokat'ta buluşturdu. Fuarın açılışında konuşma yapan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, kentin ihtiyaç duyulan fuar alanına kavuşacağını söyledi. Şehirlerin gelişmesinde fuar alanlarının önemine dikkat çeken Başkan Çelik "Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte yürütmüş olduğumuz bir fuar alanı projesi var. Bu projede son aşamaya geldik. Yerin tahsisi ile alakalı zannediyorum bugün-yarın bir karar verilecek ve hemen akabinde de belediye ile birlikte şehrimize yakışır, kaliteli ve güzel bir fuar alanını kazandıracağız. Tanıtım noktasında birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde omuz omuza verip bu şehrin ekmeğini büyütmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun konuşmasının ardından fuarın açılışı yapıldı. - TOKAT