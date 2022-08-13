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Tokat ekonomi: Pazar fiyatlarında düşüş sürüyor

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Tokat ekonomi: Pazar fiyatlarında düşüş sürüyor

Edinilen Tokat haberine göre Samsun'da semt pazarlarında sebze-meyve fiyatlarındaki düşüş sürüyor.

Samsun'da semt pazarlarında sebze-meyve fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Tezgahlarda karpuz 1,5, salatalık 3-5 ve domates ise 5-7 TL arasında satılıyor.

Yaz sebze ve meyvelerindeki bolluk tezgahlara indirim olarak yansıyor. Bafra ve Çarşamba Ovaları ile Tokat ve Amasya illerinden Samsun'a getirilen ürünler, tezgahları süslüyor. Özellikle yazın yaşanan bolluğa bağlı olarak düşen fiyatlar, tüketicinin yüzünü güldürüyor. Evlerinin ihtiyacını karşılamak için semt pazarlarına giden vatandaşlar, fiyatları olumlu karşıladı.

İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde cumartesi günleri kurulan semt pazarında şeftali 5-10 TL, kavun 7-10 TL, üzüm 8 TL, karpuz 1,5-2 TL, salatalık 3-7 TL, soğan 7 TL, fasulye 8-15 TL, biber 10 TL, biber-patlıcan 5 TL, domates 5-7 TL, patates 6-10 TL arasında satıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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