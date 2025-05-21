Tohum Sektöründe Genç İnovasyon: Fikir Kampı Projesi

Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF) Tarla Bitkileri Danışma Grubu Türkiye Temsilcisi Süleyman Yavuz İlgün, ISF öncülüğünde "Fikir Kampı Projesi"nin gerçekleştirildiğini belirterek, "Gençlerin bu alana ilgisi çok yüksek. Eminim ki Türkiye'de tohumun geleceğini yeni jenerasyon gençler şekillendirecek." dedi.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan İlgün, İstanbul'da düzenlenen "Dünya Tohumculuk Kongresi"nde, AA muhabirine, tohum sektörünün geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlgün, 100. yaşını kutlayan Uluslararası Tohumculuk Federasyonu tarafından her yıl başka bir kıtada organize edilen kongrenin, Türkiye'de gerçekleştirilmesinin meslektaşları adına gurur verici olduğunu söyledi.

Uluslararası Tohum Federasyonunun, dünyada bölgesel tohum birliklerini temsil eden global anlamdaki tek federasyon olduğuna işaret eden İlgün, İstanbul'da gerçekleştirilen kongrede, ülkenin tanıtımı ve yeni jenerasyonun tohuma ilgisinin artması için çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini aktardı.

İlgün, etkinlikler kapsamında, Uluslararası Tohum Federasyonu ve Foodback (gıda ve tarım yeniliklerini destekleyen inovasyon platformu) işbirliği ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği sponsorluğunda, Fikir Kampı Projesi'nin gerçekleştirildiğini belirtti. Fikir Kampı Projesi'ne tohum kalitesi, bitki hastalık ve zararlarından koruma, bitki yetiştirme, sürdürülebilir gıda ve gıda güvenliği gibi konularda başvuru yapılabileceğini dile getiren İlgün, projeye 35 yaş altı, Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'de kayıtlı bir şirketi olan kişilerin katılabileceğini kaydetti.

"Global gelişmeleri daha hızlı takip edebiliyoruz"

Yeni yatırımcı firmalara yarışma düzenlediklerini ve sonuçlarının açıklanmasının ardından, 9 aylık bir mentörlük kampıyla yeni firmaları tohum sektörüne dahil edeceklerini anlatan İlgün, şöyle konuştu:

"Beklediğimizden çok daha fazla başvuru gerçekleşti. Burada tarımın birçok dalı makine mekanizasyon, bitki besleme, gübreleme gibi alanlar var. Tohum sektörü her zaman kendisini dinç tutan, yeniliklere açık, teknolojinin sürekli aktif olarak değiştiği ve global anlamda birlikte hareket edilebildiği bir sektör. Stratejik konumu gereğiyle de tohum sektörü tüm dünyada ortak yönergeler ve yönetmeliklerle hareket etmektedir. Dolayısıyla burada global anlamdaki gelişmeleri, daha hızlı takip edebiliyoruz. Gençlerin de bu alana ilgisi çok yüksek. Eminim ki Türkiye'de tohumun geleceğini yeni jenerasyon gençler şekillendirecek."

İlgün, sadece Türkiye nezdinde değil, tüm dünya ile tohum konusunda ortak projeleri olduğuna değinerek "Engine" adını verdikleri yeni nesil ziraat mühendislerinin, bu organizasyonlara katılım gösterdiğini bildirdi.

Bu organizasyonlarda "Young Generation Corner" adında gençlik köşelerinin yer aldığına dikkati çeken İlgün, "Burada gençler fikirlerini, isteklerini ve gelecek nesillerden kendilerine bırakılmasını istediği çevreyi talep ediyor. Tüm dünya, onları dinliyor ve ona göre geleceği şekillendirmeye çalışıyor. Türk gençlerimiz de bu temsilciler içinde önemli yerlere sahipler." değerlendirmesinde bulundu.