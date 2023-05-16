Tohum Holding 30'uncu yılını 8 şirketiyle kutladı

Tohum Holding 30'uncu yılını 4 farklı sektördeki 8 şirketiyle tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8 şirketi ile 30'uncu yılını kutlayan Tohum Holding, gelecekte yeni yatırım alanlarına açılmayı hedefliyor. Holding, Furkan Tekstil ile 1993'te başlattığı yatırımlarını, bugün ortağı olduğu 8 şirketi ile büyüterek devam ediyor.

Tekstil, sağlık, inşaat, ofis malzemeleri, gıda takviyesi ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, gelecek yıl farklı bir iş koluna daha yatırım yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tohum Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akkuş, tüm dünyada ve Türkiye'deki ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'nin geleceğine inandıklarını belirterek, "30 yıl önce küçük bir grup girişimciyle tekstil sektöründe başladığımız yolcuğumuza, bugün 8 şirketimizle büyüyerek devam ediyoruz. Dünyadaki gelişmeleri her zaman yakından takip ederek, yeni ihtiyaçlara göre yatırım alanlarımızı şekillendirdik. Bu yıl da bu doğrultuda çok yakında herkesle paylaşacağımız yeni bir yatırım planladık. Daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya hedefine katkı sağlamak istediğimiz yatırımımızla gücümüze güç katacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tohum Holding Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yılmaz Yaman da Holding'in bünyesinde yer alan şirketlerin her birinin kendi alanında sektörün önemli oyuncuları arasında yer aldığını kaydetti.

Yaman, Furkan Tekstil'in yurt içi markalara yönelik, Tefex Global'in ise doğrudan yurt dışı markalara yönelik kumaş ticareti yaptığını, Bursa'daki fabrika ile entegre bir tesise dönüştüklerini bildirdi.

Tohum Holding, sağlık teknolojileri alanında geleceği şekillendirmeye destek veriyor

Verilen bilgiye göre, Bursa'da kurulu Elvan Tekstil, 100 kişinin çalıştığı bir sanayi tesisi olarak öne çıkıyor. Triapharma, ilaç sektöründe birçok firma için OTC grubunda üretim yaparken, gıda takviyesi sektöründe faaliyet gösteren Vitago markası ise kısa sürede sektörün önemli oyuncuları arasında yerini aldı.

İnşaat sektöründe yer alan Yapı24, inşa ettiği modern binalar ile kentsel dönüşüm çalışmalarında aktif yer alırken, özgün tasarımlara sahip ofis malzemeleri şirketi Decofis, son yıllarda sektöründe öne çıkan şirketler arasında bulunuyor.

Uzaktan sağlık hizmetleri sunan Bulut Klinik şirketinin de yatırımcısı olan Tohum Holding, sağlık teknolojileri alanında geleceği şekillendirmeye destek veriyor.