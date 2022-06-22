Yerli otomobilde geri sayım! Togg eleman arıyor, işte kadrolar

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), 18 Temmuz 2020'de başladığı Gemlik tesislerindeki inşaat çalışmalarında sona yaklaştı. Bu kapsamda, yeni iş ilanları açmaya devam eden Togg, son olarak resmi Linkedin hesabından 43 yeni iş pozisyonu için ilana çıktı.

İLERİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLGİSİ

Öne çıkan bazı ilanlar şöyle:

"Pazar analizi ve talep planlaması, program yönetimi, satın alma, dağıtım kanalı ve iş geliştirme, sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler, maliyet mühendisliği, dış ticaret, garanti yönetimi, dijital cüzdan ve ödeme sistemleri, soğutma sistemleri, elektrik sistem doğrulama ve test, elektrik elektronik sistem mühendisliği, kullanıcı deneyimi tasarımı, yazılım mühendisliği, VR modelleyici."