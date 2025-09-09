Haberler

Togg'un Modelleri Euro NCAP'tan 5 Yıldız Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Togg'un elektrikli SUV T10X ve sedan T10F modelleri, Euro NCAP güvenlik testlerinde üst düzey başarı göstererek 5 yıldız ile ödüllendirildi. Euro NCAP, bu modellerin olağanüstü güvenlik sunduğunu belirtiyor.

Togg'un modelleri, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik performansı değerlendirmesinde en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı.

Belçika'nın Leuven şehrinde yer alan ve Avrupa'daki otomobillerin güvenlik seviyelerini değerlendiren bağımsız kuruluş Euro NCAP, aralarında Togg'un da yer aldığı 16 yeni otomobil modelinin test sonuçlarına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Togg'un iki modelinin Euro NCAP güvenlik testlerinde "olağanüstü" sonuçlar elde ettiğine işaret edilerek, Togg'un Avrupa elektrikli araç pazarına "yüksek standartlar" getirdiği belirtildi.

Togg'un ilk modellerinin elektrikli sedan T10F ve elektrikli SUV T10X olduğu anımsatılan açıklamada, "Her iki yeni elektrikli otomobil de 5 yıldızlı Euro NCAP derecelendirmesine layık görüldü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, T10F'in yetişkin yolcu korumasında yüzde 95 seviyesinde etkileyici bir sonuç aldığı, T10X'in de yüzde 94 seviyesi ile Euro NCAP tarafından test edilen en yüksek performanslı otomobiller arasına girdiği kaydedildi.

Togg'un iki modelinin de araç içindeki çocukları korumada yüksek derece aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, aracın sürücü destek sistemlerinin de güçlü güvenlik sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Togg'un 2030 yılına kadar Avrupa pazarına bir milyon elektrikli otomobil ihraç etmeyi hedeflediği ve elektrikli araç yelpazesini 5 modele çıkarmayı planladığı hatırlatılarak, Togg'un SUV ve sedan modellerinin gövde tasarımının Pininfarina ve Peugeot, Mercedes-Benz ve Volkswagen Grubu'nda tasarıma liderlik etmiş Türk asıllı tasarımcı Murat Günak tarafından yapıldığı bildirildi.

Türkiye'nin Fiat, Mercedes-Benz ve Renault gibi Avrupa markaları da dahil birçok otomobil üreticisinin fabrikasına ev sahipliği yaptığı anımsatılan açıklamada, ülkede her yıl 1,5 milyondan fazla otomobil ve ticari araç üretildiği ifade edildi.

Uzmanlar Togg'dan etkilendi

Euro NCAP Program Direktörü Aled Williams, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Togg'un elektrikli otomobil pazarında iddialı bir rakip olduğunu göstermek için yola çıktığını, aracın olağanüstü güvenlik sunmak ve 5 yıldızlı Euro NCAP derecelendirmesi almak için sağlam bir mühendislikle üretildiğini belirtti.

"Yeni T10F ve T10X'in zorlu testlerinin ardından Euro NCAP uzmanları oldukça etkilendi." ifadesini kullanan Williams, yeni bir markanın ilk iki otomobiline 5 yıldız almasının dikkat çekici olduğunu bildirdi.

Williams, Togg'un testlerde gösterdiği yüksek performansın ardından adını daha fazla duyuracağına ve saygı uyandıracağına işaret etti.

Euro NCAP ölçümlerinde Togg T10F yetişkin yolcu korumasında yüzde 95, çocuk yolcu korumasında yüzde 85, savunmasız yol kullanıcılarında yüzde 78, güvenlik yardımında yüzde 80 seviyesi ile 5 yıldız aldı.

Togg T10X de yetişkin yolcu korumasında yüzde 94, çocuk yolcu korumasında yüzde 85, savunmasız yol kullanıcılarında yüzde 79, güvenlik yardımında yüzde 80 seviyesi ile 5 yıldız hakkı kazandı.

Euro NCAP, yeni otomobiller, kamyonlar ve kamyonetler üzerinde güvenlik değerlendirmeleri gerçekleştirerek tüketicilere, politika yapıcılara ve sektöre Avrupa'da satılan araçların güvenlik performansına ilişkin gerçekçi ve bağımsız bilgiler sunuyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
MHP'den kayyum kararına ilk yorum! Meclis'teki görüşmede açık açık söyledi

MHP'den kayyum kararına sürpriz yorum! Görüşmede açık açık söyledi
Masaların yumruklandığı tartışmanın uzun hali: Gürsel Tekin, Ertan Yıldız'ı hatırlattı

Yeni servis edildi: Gürsel Tekin'in içeride çekilen görüntüleri bomba
2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay

2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

Ünlü AVM'de skandal olay! Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı

Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.