Togg'un kullanıcı deneyimi testleri sürüyor Ekonomi Haberleri Togg'un kullanıcı deneyimi testleri devam ediyor. Togg'un kullanıcı deneyimi testleri devam ediyor. Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadesi kullanıldı. "#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, Togg'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda "güvenlik" vurgusu yapıldı. 29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor. Ekonomi Kaynak: AA / Elif Ferhan Yeşilyurt Twitter TOGG Ekonomi Haberler

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