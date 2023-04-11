Togg'un İstanbul servis ve teslimat noktasında hummalı çalışma
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Togg'un İstanbul servis ve teslimat noktasında hummalı çalışma Yerli otomobilin İstanbul'daki talihlileri araçlarını buradan alacak Yerli otomobilin Togg'u İstanbul'daki teslimat ve servis noktasında son hazırlıklar yapılıyor.
Togg'un İstanbul servis ve teslimat noktasında hummalı çalışma
Yerli otomobilin İstanbul'daki talihlileri araçlarını buradan alacak
İSTANBUL - Yerli otomobilin Togg'u İstanbul'daki teslimat ve servis noktasında son hazırlıklar yapılıyor.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg ilk kez sahipleri tarafından yollara çıkmak için gün sayıyor. İstanbul'da Zeytinburnu'nda inşa edilen Togg'un teslimat noktasında hazırlıklar son sürat devam ediyor. İnşa ekibinin hummalı bir çalışma yürüttüğü teslimat ve servis noktasının en geç 15 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.
Togg'un resmi internet sayfasında Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak yer alıyor.
Togg deneyim merkezleri
Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. İlerleyen süreçte aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak.
Deneyim merkezleri
İstanbul, Yedi Mavi, Zeytinburnu
İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir
İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan
Ankara, Çankaya
Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya
Togg mobil deneyim merkezleri
Antalya
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Bursa
İstanbul, Ümraniye
Kayseri, Kocasinan
Samsun, İlkadım
Togg Servis Noktaları
Adana, Yüreğir
Ankara, Çankaya
Ankara, Etimesgut
Antalya, Kepez
Antalya, Muratpaşa
Balıkesir, Bandırma
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Bursa, Nilüfer
Çorum, Merkez
Diyarbakır, Bağlar
Erzurum
Eskişehir, Odunpazarı
Gaziantep, Şehitkamil
İstanbul, Avcılar
İstanbul, Üsküdar
İstanbul, Zeytinburnu
İstanbul
İzmir, Bornova
İzmir, Çiğli
Kayseri
Kocaeli, Gebze
Samsun
Şanlıurfa, Haliliye
Trabzon, Ortahisar
Togg teslimat noktaları
Adana, Yüreğir
Ankara, Çankaya
Antalya, Kepez
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Diyarbakır, Bağlar
Erzurum
İstanbul, Zeytinburnu
İstanbul
İzmir, Bornova
Kayseri
Samsun