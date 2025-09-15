TOGG, T10F Modelinin Hızlı Teslim Stoklarının Tükendiğini Açıkladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ), Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T10F'nin hızlı teslim stoklarının tükendiğini duyurdu.

TOGG'un NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Togg T10F, 1 milyon 860 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcılarını beklerken, versiyonun tahmini teslimat tarihi eylül-ekim olarak belirlendi.