Togg Şırnak'ta görücüye çıktı

Şırnak'a getirilen yerli ve milli otomobil Togg, bölge halkından yoğun ilgi gördü. Şırnak Valisi Osman Bilgin otomobili kullanarak şehir turu atıp Cumhuriyet Meydanı'na getirdi.

Şırnak'a tanıtım çalışmaları çerçevesinde getirilen yerli ve milli otomobil Togg, Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi. Araç, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli otomobil, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) T10X modeli, tanıtım çalışmalarında Şırnak'a getirildi. Kimileri aracın içine girip yakından inceledi, kimi de telefonla özçekim yaptı.

Togg tanıtımında konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Burada bulunan bu araç sadece bir araç değildir, bu halkımızın kendi kimliğini, benliğini, özgürlüğünün tam olarak ortaya koymasının eseridir. Bize yıllardır siz bir toplu iğne üretemezsiniz, siz hiçbir şey üretemezsiniz dediler ve bizi aşağıladılar. Bizi sadece kendi halkımızı, kendi içimizdeki hainler ile birlikte bölmek ve parçalamak ve huzursuz etmek için organize bir şekilde bize, bilinçaltımıza sürekli bunu yerleştirmeye çalıştılar. Yerli malı haftalarında sadece domates, biber, patlıcan ile bizi kandırdılar. Ama biz onlara şunu diyoruz, bu gün Şırnak'tan iki tane genç kızımız Yakacık köyünde Togg aracının bir teknolojik dizaynı ile ilgili çalışma yapıyorsa, o onların özgüvenin sonucudur. Bu gün Şırnaklı hemşerilerimiz kendine güvenerek her alanda ekonomik, sosyal, sportif olarak başarı gösteriyorsa bu bizim kendi benliğimizi, kendi bağımsızlığımızı ortaya çıkarmanın, yeni Türkiye'nin, 21. Türkiye'sinin sonucudur. Bağımsızlık halkımızın kimliğinde var. Burada bu ortaya çıkan araçta bizim kendi kimliğimizin, özgürlüğümüzün sonucudur. Bu gün Türkiye halkının doğusundan batısına birlik ve beraberlik olduğu sürece neler yapabileceğini bu araçla en güzel şekilde ortaya koymuştur. Biz nasıl Gabar'da el ele verip petrol çıkarmışsak, birileri oradan su çıkarılıyor. Orada başkasının borusuna girildiği ve petrol alındığı söyleniyorsa, bunun gerçek olmadığını Şırnak halkımız en iyi şekilde görüyor. Bunu unutmayalım, çünkü sözde dünyayı yöneten ve sömürenlerden neyimiz eksik. Zekamız mı, aklımız mı, cesaretimiz mi eksik. Bizim her şeyimiz onlardan daha üstte ve bunu da en iyi şekilde burada ortaya koyuyoruz. Bu gün artık Türkiye kendi kapıların arkasında kalan bir ülke değil. Bu gün Türkiye birçok yerde ülkelerin geleceğini değiştiren bir ülkedir" şeklinde konuştu.

Aracı görmeye gelen vatandaşlardan Abit Atan da, "Gerçekten çok muhteşem bir araç, hayatımda ilk defa böyle bir aracı görüyorum. Tamamen yerli ve milli ve Türk mühendisler tarafından üretilen aracımız milletimize, vatanımıza hayırlı olsun" dedi.

Vatandaşlardan Abdulhekim Tatar ise "Yerli ve milli olan Togg aracımızı görmek için geldik. Bunun için çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Yerli ve milli aracımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bunda katkısı olan herkesten Allah razı olsun. ve ilerlemesi için elimizi taşın altına koymamız lazım" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK