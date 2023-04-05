Üye Girişi
Haberi Paylaş
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı

TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı

Ekonomi Haberleri

TOGG, Twitter hesabından ilk sevkiyata ilişkin görüntüler paylaştı.

Togg, Twitter hesabından ilk sevkiyata ilişkin görüntüler paylaştı.

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "3 Nisan 2023 - Gemlik'teki Teknoloji Kampüsümüzden ilk sevkiyat. Bu büyük heyecana, gece gündüz demeden özveriyle çalışan 1800'ü aşkın Togg'lunun alın teri ve emeği de eşlik ediyor. İlk günkü heyecan ve tutkuyla." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Twitter TOGG Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title