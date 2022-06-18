Togg: Gemlik Tesisinde Temmuz Ayının Sonunda Deneme Üretimlerine Başlanacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ), Gemlik Tesisi'nde temmuz ayının sonunda deneme üretimlerine başlayacağını duyurdu.

Togg'dan yapılan açıklamada, Gemlik Tesisi'ndeki inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Açıklamada, toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen tesiste, boya, gövde ve montaj binaları başta olmak üzere üretim birimlerindeki çalışmalarda son aşamalara gelindiği ve temmuz ayının sonunda deneme üretimlerine başlanacağı belirtildi.

2022 yılının son çeyreğinde ilk seri üretim akıllı cihazını banttan indirmeye hazırlanan TOGG'dan yapılan açıklama şöyle:

"PARÇALI DENEMELER BAŞLADI: Gövde binasındaki 208 robot, hücre bazında parçalı denemelerin ardından, deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı. C-SUV gövdesinde ilk boyasız denemelerin yapıldığı Avrupa'nın en temizi olan boyahanede, kimyasal dolum aşamasına geçildi. Montaj tesisinde ise ekipman kurulumunun ardından devreye alma çalışmaları başladı.

2022 YILI SON ÇEYREĞİNDE SERİ ÜRETİME HAZIR: Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. TOGG'da, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor."

ANKA / Ekonomi